Таможня и дальнобойщики подписали Меморандум

Государственная таможенная служба Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Гостаможслужба, документ предусматривает сотрудничество в сборе, передаче, обработке и обмене данными о прекращении операций по использованию книжек МДП в таможнях назначения. Кроме этого, стороны договорились обмениваться предварительной информацией о товарах при операциях МДП.

В соответствии с Меморандумом, Государственная таможенная служба и АСМАП обязались делать все возможное для обеспечения оперативной передачи в МСАТ всех данных об окончании операций МДП на таможенной территории Украины.

Это даст возможность создать инструмент для быстрого выявления нарушений в операциях международного транзита с использованием книжек МДП, а также проконтролировать соблюдение обязательств перевозчика перед Гостаможслужбой и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков относительно перемещения груза. Кроме того, компьютеризованная система "Safe TIR", которая полностью зависит от качества, полноты и скорости передачи информации от таможенных органов в МСАТ, будет не только контролировать отправление и прибытие груза, но и обеспечить его сохранность и безопасность.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины от 15 июля 1994 года № 117/94-ВР наше государство, как одно из государств - правопреемников прежнего СССР, стало полноправным участником Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП в 1975 году).

За это время Конвенция МДП зарекомендовала себя как надежная мера гарантирования доставки товаров при перевозке товаров автомобильным транспортом. Четко определенные таможенные процедуры в сочетании с финансовым обеспечением каждой операции МДП международным гарантийным звеном создают надежную защиту интересов как государств-участников конвенции, так и субъектов внешнеэкономической деятельности.