Российские специалисты не доверяют выводам МЧС Украины

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета России (МАК) не выявили закономерности в происшествиях с самолетами Ту-154, сообщает заместитель председателя МАК Олег ЕРМОЛОВ.

Ту-154 "Пулковских авиалиний", разбившийся во вторник под Донецком, падал с высоты более 11 тысяч метров. В результате катастрофы погибли 170 человек - 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

По словам О.ЕРМОЛОВА, которого цитирует РИА «Новости», подобные катастрофы - падение с большой высоты - уже происходили с Ту-154. "Но каждый случай был сугубо индивидуальный. Какой-то закономерности мы не выявляли", - сказал он.

Замглавы МАК считает, что о причинах катастрофы можно будет только после расследования.

Комментируя сообщения представителей МЧС Украины о том, что на борту произошел пожар и самолет пошел на аварийную посадку, О.ЕРМОЛОВ отметил, что не очень доверяет заключениям работников МЧС, когда речь идет об авиационных катастрофах. "И нередко причины оказываются совсем другие", - отметил замглавы МАК.

"Кстати, по нашим предварительным данным, самолет, который совершал этот рейс, был достаточно "свежий", его возраст менее 15 лет", - добавил замглавы МАК.

"Сегодня в Донецк вылетает группа специалистов во главе с председателем Межгосударственного авиационного комитета Татьяной Григорьевной АНОДИНОЙ. Они разберутся, что же там случилось. Пока с уверенностью могу сказать только одно: экипаж включил сигнал SOS в 15.37 мск, а уже через две минуты исчез с экрана диспетчерского локатора. Сообщал экипаж или нет о том, что произошло на борту, мы узнаем, только прослушав записи диспетчерского магнитофона", - заявил О.ЕРМОЛОВ.