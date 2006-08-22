Названа предварительная причина катастрофы Ту-154

Причиной катастрофы российского самолета Ту-154 в Донецкой области стало попадание молнии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила начальник Управления информации МЧС России Ирина АНДРИАНОВА.

"Лайнер вошел в грозовой фронт, после чего в него попала молния и, очевидно, это и стало причиной катастрофы самолета", - сказала она.

Самолет рухнул с высоты 10-11 тыс. метров, после чего загорелся.

"В настоящее время пожар практически потушен, сейчас украинские спасатели извлекают останки и тела погибших", - сказал представитель МЧС. Всего в поисковой операции задействованы 260 человек, половина из которых пожарные.

В числе пассажиров потерпевшего катастрофу ТУ-154 были иностранцы, в том числе граждане Нидерландов, сообщил и.о. начальника МЧС по Санкт-Петербургу Леонид БЕЛЯЕВ.

Сейчас формируются списки родственников погибших для вылета в Донецк с целью опознания. Вылет состоится в среду в 12.00 мск.