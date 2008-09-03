Украинцы страдают страховой безграмотностью - "Комментарии"

Удельный вес выплат по жизни и здоровью в общем объеме возмещений по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) составляет всего 2,3%, пишет газета «Комментарии».

По данным издания, за январь-июнь 2008 года объем возмещений, выплаченных страховщиками пострадавшим в ДТП, вырос в 2,6 раза — до 193,490 млн. грн. Уровень выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев уже превысил 30%. Однако, по статистике, львиная доля страховых компенсаций пошла на оплату материальных убытков граждан. Выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП в первом полугодии текущего года составили всего 2,3% общего объема возмещений по «автогражданке».

В газете со ссылкой на данные ГАИ отмечается, что только за 6 месяцев текущего года на дорогах Украины произошло 23 тысячи ДТП, в которых погибли 3340 человек, травмированы - 28,5 тыс. Однако за выплатой по ущербу жизни и здоровью обратились лишь немногие пострадавшие. «Количество таких выплат в нашей компании незначительно. За первое полугодие 2008 года их было около 10, за аналогичный период прошлого года таких выплат вообще не было», - рассказал изданию директор департамента урегулирования убытков СК «Провидна» Андрей КУРТАСОВ.

Как пишут «Комментарии», такую ситуацию страховщики объясняют страховой безграмотностью населения. Большинство украинцев не знакомо с законом об «автогражданке» и не знает своих прав. А поэтому граждане не подают в компании заявления на возмещение ущерба. Еще одна причина — запутанная процедура расчета выплат и сложный механизм подтверждения ущерба жизни и здоровью граждан, предусмотренные законодательством. Например, в случае смерти потерпевшего наследникам необходимо собрать массу справок для того, чтобы подтвердить — какую часть доходов утратила семья в связи с потерей кормильца и какую сумму родственники потратили на похороны. Подтверждение расходов на лечение пострадавшего — также задача не из легких. «Официально медицинское обслуживание в Украине бесплатное, так же как и медикаменты в больнице. Так что в наших реалиях страховая компания почти ничего не должна пострадавшему», — отмечает руководитель проекта Strahnadzor.ua Тимур ШАКИРОВ.

Тем не менее, страховщики прогнозируют, что в перспективе суммы выплат по ущербу жизни и здоровью граждан будут постепенно увеличиваться. Уже сегодня компании отмечают рост количества заявлений от потерпевших и объема выплат.

Справка УНИАН. По данным Моторного (Транспортного) Страхового Бюро Украины, украинские страховые компании по итогам первого полугодия продали 3 млн. 135,011 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 85% больше, чем за аналогичный период 2007 года (1 млн. 690,872 тыс. полисов).

Сумма полученных страховщиками от продажи полисов в январе-июне 2008 года страховых платежей увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 86% - с 324 млн. 220,369 тыс. грн. до 602 млн. 373,058 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась в 2,6 раза - с 73 млн. 161,473 тыс. грн. до 193 млн. 490,481 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 31 июня 2008 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты потерпевших) составила 558 млн. 019,894 тыс. грн.

В МТСБУ сообщили, что в первом полугодии подано 35 190 заявлений на страховое возмещение, по 30 969 заявлениям проведены выплаты.

По данным Бюро, тройка компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец первого полугодия была следующей: ОАО НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО «СГ «ТАС». По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЗАО УСК «Княжа».