Американская сеть Domino’s Pizza, мировой лидер по продажам пиццы, активно развивается в Украине и выходит в регионы. За 6 лет работы в Киеве компания открыла 22 пиццерии и получила ряд национальных премий, подтверждающих лидерство в стране. За это время сеть выросла не только количественно, но и качественно – Domino’s провели глобальные изменения, которые коснулись абсолютно всех сфер, начиная от обновленного логотипа и дизайна пиццерий и заканчивая максимально высокими стандартами гостеприимства и сервиса. Сегодня Domino’s Pizza это красивые современные заведения со стильными интерьерами, открытой кухней и инновационными технологиями, и конечно же, самой быстрой доставкой пиццы, которой бренд славится по всему миру и заслужил популярность у более чем 600 тысяч клиентов в Киеве.

Domino’s в мире известен не только пиццей и лучшими ингредиентами, но и большим количество пиццерий открытых в партнёрстве – в США количество пиццерий Domino’s Pizza превышает 5 000 и многие из них открыты именно по франчайзингу; эту практику компания применяет в своем бизнесе по всему миру. «Спустя 6 лет работы в Украине Domino’s Pizza выходит в регионы, мы видим большой потенциал развития бренда в крупных городах, ведь этот шаг является классическим этапом развития Domino’s. Мы видим спрос на франшизу Domino’s и имеем уже достаточно много запросов, мы ждали подходящего времени для открытия новых возможностей для партнеров, - сейчас это время пришло. Мы будем проводить тщательный отбор совместно с американскими коллегами, затем партнеры пройдут 4-месячное обучение. Поддержка компании включает запуск пиццерий, сопровождение, обучение, регулярный консалтинг и поддержка бизнеса, поддержка национальными маркетинговыми активностями во всех каналах и доступ к лучшим ингредиентам и продуктам согласованных поставщиков с американским офисом и доступ к международному опыту ведения данного бизнеса», - отметил генеральный директор Domino’s Pizza в Украине, Андрей Романенко.

Важным аспектом в выходе Domino’s Pizza в крупные украинские города является развитие локальных бизнесов, наполнение местных бюджетов и самое главное – создание новых рабочих мест. В данный момент в Киеве работает около 1000 сотрудников в пиццериях, главном офисе и на производстве.

Ознакомиться с более детальной информацией о компании и подать заявку на франчайзинг можно на сайте biz.dominos.ua, который разработан для бизнес-партнеров и франчайзи. По словам Андрея Романенко, приоритетными городами для дальнейшего развития Domino’s Pizza являются Одесса, Харьков, Львов и Днепропетровск. Domino’s является одним из самых быстрорастущих брендов в мире и в 2018 году по прогнозам сеть займет первое место в мире и по количеству пиццерий. Теперь вы можете присоединиться к мировому лидеру.

Информационная справка

Domino’s Pizza – международная сеть пиццерий, основана в США в 1960 году, насчитывающая около 13 тысяч заведений в 85 странах мира с общим количество сотрудников более 300 000. В Украине компания работает с 2010 года и на сегодняшний день является лидером в Киеве. За 6 лет деятельности Domino’s Pizza в Украине было открыто 22 заведения сети, продано более 6 миллионов пицц и сделано более 2,5 миллионов доставок. Ключевыми преимуществами сети являются высокие международные стандарты качества, уютные заведения и доставка еды в течении 30 минут. В мире бренд является абсолютным лидером в доставке пиццы и занимает второе место по количеству пиццерий.