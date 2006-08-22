Был ли на борту Ту-154 теракт?

Версия теракта на борту самолета Ту-154, потерпевшего аварию под Донецком, отпадает. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС РФ, отметив, что на данный момент никаких данных, свидетельствовавших о том, что на борту самолета мог произойти теракт, нет.

При этом собеседник РБК отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, и полная картина произошедшего будет восстановлена после того, как будут найдены и расшифрованы "черные ящики".

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