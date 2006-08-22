Ющенко обсудил с министром действия МЧС в районе катастрофы Ту-154

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в киевском аэропорту «Борисполь» встретился с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ, который доложил о действиях работников МЧС в районе катастрофы российского самолета Ту-154, которая произошла возле поселка Сухая Балка в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, в МЧС создана рабочая группа, которая работает на месте трагедии над локализацией ее последствий и быстрейшей идентификацией жертв.

По словам В.БАЛОГИ, работники МЧС взаимодействуют с российскими коллегами, оказывая им всю необходимую помощь, в том числе по транспортировке тел погибших.