На борту Ту-154 находились 154 пассажира и 10 членов экипажа

На борту российского самолета Ту-154, который претерпел катастрофу сегодня в Донецкой области, находились 154 пассажира, в том числе 6 детей, и 10 членов экипажа. (По данным МЧС России, на борту самолета находились 160 пассажиров).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, согласно предварительным данным, на высоте 10 тысяч метров на борту самолета вспыхнул пожар.

Как сообщал УНИАН, четыре поисково-спасательных вертолета МЧС нашли в 40 километрах к северо-западу от Донецка пылающий российский пассажирский самолет Ту-154, который выполнял рейс «Анапа – Санкт-Петербург» и исчез с радаров службы управления полетами Донецкой области в 14.37. (По данным МЧС России в 14.37 поступил сигнал бедствия, а в 14.39 произошло исчезновение с радаров).