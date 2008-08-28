Toyota отказалась от планов стать мировым лидером

Японская Toyota Motor Corp. под влиянием плохой конъюнктуры в США отказалась от планов выйти в 2009 г. на первое место в мире по продаже автомобилей.

Штаб-квартира компании объявила сегодня, что намерена реализовать до конца декабря по всему миру 9,7 млн. машин - вместо 10,4 млн., как ранее предполагалось. В результате на первом месте на планете по-прежнему останется американская General Motors, которая также испытывает большие проблемы со сбытом.

В нынешнем году Toyota уже урезала планы глобальных продаж с 9,85 млн. до 9,5 млн. Это связано с сокращением сбыта в США под влиянием проблем с американской кредитной системой, а также с ростом цен на моторное топливо во всех странах мира, передает Прайм-ТАСС.

В то же время, корпорация намерена увеличивать объем продаж на растущих рынках - в Китае, на Ближнем Востоке и др. Она планирует также постепенно переносить центр тяжести в своих планах на производство более экономичных небольших автомобилей и машин с гибридными бензиново-электрическими двигателями.

Справка УНИАН. Производственная структура Toyota насчитывает 12 заводов в Японии и 46 производственных компаний в 27 странах, которые выпускают комплектующие для марок Toyota и Lexus. В настоящее время в компании работает более 246 тыс. человек.