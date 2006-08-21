Папа Римский призвал поменьше работать

Папа Бенедикт XVI, пребывающий в своей летней резиденции в Кастелгандольфо к югу от Рима, предостерег паству от чрезмерного увлечения работой, сообщает Times.

Понтифик процитировал средневекового святого Бернарда из Клэрво, который утверждал, что постоянные труды и заботы "утяжеляют сердце" и "истязают дух". Бенедикт XVI посоветовал больше времени уделять молитвам и медитациям.

Папа подчеркнул, что его рекомендация относится ко всем людям, вне зависимости от их профессии, будь то работа в правительстве или в церкви.

79-летний Бенедикт XVI признался, что ему и самому не мешало бы прислушаться к собственному совету. Например, не так давно он провел весь свой отпуск в итальянских Альпах за написанием новой энциклики.

Лента.ру