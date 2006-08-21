11 человек пострадали в результате столкновения двух ”Москвичей”

Вчера в 9 час. вблизи с. Кустин Житомирской области водитель легкового автомобиля "Москвич-412" не справился с управлением и совершил столкновение с таким же легковым автомобилем "Москвич-412".

В результате дорожно-транспортного приключения пострадало 11 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бердичевскую городскую больницу, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.