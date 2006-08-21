11 человек пострадали в результате столкновения двух ”Москвичей”
08:41, 21 августа 2006Разное
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Потерпевшие госпитализированы
Вчера в 9 час. вблизи с. Кустин Житомирской области водитель легкового автомобиля "Москвич-412" не справился с управлением и совершил столкновение с таким же легковым автомобилем "Москвич-412".
В результате дорожно-транспортного приключения пострадало 11 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бердичевскую городскую больницу, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
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