Коктейль стоимостью 500 евро

Один из баров ирландской столицы предлагает своим посетителям коктейль с золотыми хлопьями стоимостью 500 евро за бокал.

В состав напитка входят ароматизированная ванилью водка, коньяк 200-летней выдержки и хлопья 23-каратного золота. Необычный коктейль с нотками ванили и шоколада носит название Minted и подается в баре Mint отеля Westin в центре Дублина. Коктейль разливается в эксклюзивные хрустальные бокалы, сделанные по специальному заказу, и к нему также подаются шоколадные трюфели.

Новый коктейль вошел в число набирающих популярность в мире экстравагантных и супердорогих напитков. Некоторые бары даже подают такие коктейли с бриллиантовым кольцом на дне бокала, чтобы добавить посетителям чувства роскоши.

По ироническому замечанию британского телеканала Sky News, цена за бокал самого дорогого в Ирландии напитка сама по себе является "отрезвляющей". На эту сумму средняя ирландская семья из четырех человек могла бы закупать продукты в течение месяца.

РИА "Новости"