Ющенко принял участие в открытии ворот «Мистецького арсеналу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии новопостроенных ворот на территории культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, врата изготовлены из металла и стекла в виде своеобразного стилизованного дерева и называется «Родовое древо Украины».

Президент осмотрел территорию комплекса и поздравил работников с завершением упорядочения ворот.

Главу государства ознакомили с ближайшими планами реставрационных работ на территории «Мистецького арсеналу».

Также В.ЮЩЕНКО осмотрел выставку проектов международного архитектурного конкурса на создание культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», который был объявлен 14 февраля 2008 года. Президент ознакомился с семью проектами, прошедшими во второй этапу конкурса. Как проинформировали главу государства, в целом в конкурсе приняли участие 132 участника из 25 стран мира. Во второй этап вышли проекты из Германии, Японии, Великобритании, Швеции, Дании, Австрии. Победителя конкурса определят 1 декабря с.г.