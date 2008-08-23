ДТП в Харьковской области: пострадали шесть человек, в том числе трое детей

Сегодня в 0.50 в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Должанский автомобиль "ЗАЗ-110307" съехал в кювет и перевернулся, в результате чего трое взрослых и трое детей получили телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, пострадавшие были доставлены в Чугуевскую районную больницу.

Причины аварии устанавливаются.