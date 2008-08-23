Правозащитники призывают не допустить культа Сталина в России

Молодежное правозащитное движение призывает не допустить возрождение культа Иосифа Сталина и проявлений тоталитаризма, которые он воплощает.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении МПД в связи с лидерскими позициями Иосифа Сталина в проекте «Имя России. Исторический выбор – 2008» на российском телевидении.

"Мы убеждены, что если Сталин все же будет признан «историческим выбором» России, то это станет едва ли не самым большим ее позором", - заявляет МПД.

По мнению МПД, в памяти огромного количества людей как в России, так и в других странах Восточной Европы этот исторический персонаж остался прежде всего инициатором и организатором массового террора, который коснулся миллионов семей и даже целых народов, создателем системы ГУЛАГа, которая стала одним из символов преступлений против человечества.

Обеспокоенность правозащитников вызывает и то, что, в соответствии с правилами проекта, с 1 сентября Сталин окажется в числе 12-ти финалистов, «предвыборные ролики» которых будут транслироваться российским государственным телеканалом.

Как информирует МПД, под воздействием независимых СМИ и общественности промежуточные результаты голосования были обжалованы, а руководство проекта на время вынуждено было прекратить его, а впоследствии – изменить процедуру и правила голосования, чтобы сделать его «честнее». "Однако, независимо от итогов голосования и от его честности, сама возможность подобной популяризации Сталина в стране, где до сих пор живут жертвы организованного им террора и их потомки, является недопустимым. Это тревожный симптом того, что российское общество плохо усвоило уроки истории, и указание на то, что в России, в отличие от других стран с трагическим тоталитарным прошлым, не произошло его полномасштабного обсуждения и осмысления, а трагические события тех лет не получили надлежащей оценки", отмечают авторы обращения.

Молодежное правозащитное движение призывает как можно скорее начать широкую общественную дискуссию о сути сталинизма и активизировать усилия по восстановлению исторической памяти об этом трагическом периоде.

"Мы не считаем для себя возможным отгораживаться от непривлекательной правды рассуждениями об «экономическом чуде» и Великой Победе, забывая о том, какая цена была заплачена за них, ведь жертвы заслуживают памяти, а палачи – осуждения", - заявляют российские правозащитники.

О старте проекта «Имя России. Исторический выбор – 2008» 8 мая этого года объявили центральный государственный телеканал «Россия», радиостанция «Маяк», Институт российской истории Российской академии наук и фонд «Общественное мнение». По замыслу организаторов, в рамках проекта в несколько этапов должен быть избран один исторический персонаж, с которым ассоциируется Россия в сознании ее граждан.

По состоянию на 22 августа в число 12-ли лидеров, по данным официального интернет-сайта проекта www.nameofrussia.ru, входят: 1. Иосиф Сталин, 2. Александр Невский, 3. Георгий Жуков, 4. Владимир Ленин, 5. Константин Рокоссовский, 6. Сергей Королев, 7. Юрий Гагарин, 8. Сергей Радонежский, 9. Антон Деникин, 10. Владимир Высоцкий, 11. Михаил Ломоносов, 12. Петр I. На границе попадания в финальный список находятся Сергей Есенин и Александр Пушкин.