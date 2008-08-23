Минпром начал выдачу лицензий на производство автомобилей и автобусов

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 2 июля 2008 г. №596 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, связанной с производством автомобилей и автобусов и порядка осуществления контроля за их содержанием», Минпромполитики начало выдачу лицензий на этот вид хозяйственной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отмечается в сообщении, 20 августа принято решение о выдаче лицензий трем предприятиям, а именно: ЗАО “Бориспольский автозавод” - на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством автобусов; ЗАО «Еврокар» - на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством автомобилей; ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» - на осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством автомобилей и автобусов; а также копии лицензии хозрасчетному подразделению «Ильичевский завод автомобильных агрегатов» ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» - на производство автобусов.