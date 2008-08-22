США и Польша отметили размещение ПРО грузинским "Киндзмараули"

Представители руководства США и Польши отметили сделку по размещению в стране американской системы ПРО, выпив грузинского вина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польскую газету Dziennik.

Вино подавалось на обеде, на котором присутствовали министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски и госсекретарь США Кондолизза Райс. По информации газеты, они пили "Киндзмараули" урожая 2005 года.

Польская сторона уверяет, что не хотела каким-то образом уязвить Россию, сделав выбор в пользу этого напитка. По словам замглавы польского МИДа Ричарда Шнепфа, Кондолизза Райс рассказала, что до этого грузинских вин не пробовала.

Напомним, что договор о размещении в Польше элементов американской системы ПРО был подписан 20 августа. До этого Вашингтон и Варшава долго не могли договориться об условиях соглашения.

По мнению ряда наблюдателей, стимулом для обеих сторон послужил военный конфликт России с Грузией (более конкретно - вторжение российских войск на грузинскую территорию и бомбардировка грузинских военных объектов российскими самолетами). Российские власти расценили решение Польши как угрозу безопасности РФ.

Лента.ру