Взрывы на армейских складах продолжаются

Взрывы боеприпасов на армейских складах в Запорожской области, начавшиеся сегодня в 14.20, продолжаются.

Как сообщили УНИАН в Мелитопольском горуправлении МЧС Украины, боеприпасы рвутся с разной периодичностью.

"Происходит то по 5 взрывов в минуту, то по 1 взрыву в 15 минут", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент пожаром охвачено около 3 га территории.

Точное количество боеприпасов, находящихся на охваченной огнем площади, не известно. На месте ЧП работают 2 пожарных танка, которые после предыдущих взрывов были оставлены на территории военной базы на постоянное дежурство и оснащенные спецтехников пожарные подразделения из Мелитополя и Запорожья.

В результате взрывов боеприпасов под Новобогдановкой 4 человека получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в руководстве Мелитопольского городского управления МЧС Украины.

"В результате взрывов получили ранения и были госпитализированы 4 человека - все военнослужащие-саперы", - сообщили в груправлении МЧС, отметив, что по предварительным данным медиков ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни.