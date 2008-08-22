КГГА: в центре Киева вместо маршруток будут новые автобусы и троллейбусы

В ближайшее время центр столицы будет высвобожден от некомфортных маловместительных маршруток, которые заменят современными автобусами (150 единиц) и троллейбусами (50 единиц).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Новые современные автобусы и троллейбусы будут курсировать по маршрутам, которые соединяют центр города с другими районами, добавил Д.БАСС.

Кроме того, по его данным, с целью уменьшения количества заторов на центральных площадях и улицах города конечные остановки десятков маршрутов будут вынесены за пределы площадей и равномерно распределены. Это, в частности, такие конечные остановки маршрутных такси, как «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Львовская площадь», «Метро Лыбидская», «Метро Политехнический институт», «Площадь Победы» и тому подобное.

«Как правило, это конечные остановки пригородных маршрутов. Маршрутки накапливаются там в ожидании пассажиров и создают огромные заторы, поскольку стоят в несколько рядов. Чтобы решить эту проблему, мы обратились к перевозчикам и направили письма в Глававтотрансинспекцию с просьбой пересогласовать места расположения конечных остановок, убрав их с площадей”, - информировал Д.БАСС. По его словам, сейчас уже около 30-40 маршрутов изменяют схемы своих конечных остановок и в ближайшее время, через месяц-два, они уже не будут создавать таких неудобств.