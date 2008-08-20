В Одессе водитель джипа BMW обстрелял маршрутку

Сегодня около 14.00 в Одессе на улице Пантелеймоновской, примыкающей к торговому центру «Новый Привоз», водитель серого джипа «BMW Х-5» обстрелял междугородное маршрутное такси, двигавшееся по маршруту «Одесса-Орловка».

Как сообщила УНИАН руководитель ЦОС ГУМВД Украины в Одессе Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ, водитель джипа трижды выстрелил из пистолета в шофера маршрутки, который чуть не столкнулся на проезжей части с этим «BMW Х-5».

Водитель маршрутки госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

Сотрудники милиции считают, что между водителями произошел конфликт на почве соблюдения правил дорожного движения.

Злоумышленник, стрелявший предположительно из пневматического оружия, скрылся с места происшествия. Устанавливается его личность.