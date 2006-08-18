Правительство передумало: завтра - выходной

Завтрашний день в Украине, 19 августа, будет выходным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, Кабмин внес изменения в свое распоряжение от 30 ноября в 2005 г. № 468-р „О переносе рабочих дней в 2006 году”, заменив цифры и слово „19 августа” на „9 сентября”.

Согласно решению правительства, руководителям предприятий, учреждений, и организаций рекомендовано перенести в 2006 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день с пятницы 25 августа – на субботу 9 сентября. Таким образом, 19 августа будет в Украине выходным днем.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, это решение согласованно с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

19 августа православные празднуют Яблочный Спас. Также завтра День пасечника.