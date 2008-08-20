В Крыму огромная глыба упала на «копейку»: 1 погибший, 5 раненых

В Крыму огромная глыба, оторвавшаяся от скалы, убила пожилого мужчину, еще пять человек, среди которых двое маленьких детей, получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне в Бахчисарайском районе.

Камень весом около четырех тонн откололся от скалы, пролетел около 400 метров и упал на автомобиль ВАЗ-2101. Камень упал на крышу автомобиля, очень сильно ее деформировал и отскочил дальше, подняв за собой машину и уложив ее на бок. После этого кусок скалы, размером около 2-х метров в диаметре, перелетел через дорогу и, ударившись в стену автобусной остановки, остановился, говорится в сообщении МЧС.

В машине в момент удара находилось 6 человек - 24-летний водитель, его жена, двое детей (год и три года) и пожилая пара. Погиб 87-летний мужчина, остальные получили ушибы и ссадины.

Очевидцы и проезжавшие мимо люди помогли пострадавшим выбраться из автомобиля, врачи оказали им первую медицинскую помощь, спасатели поставили машину на колеса и извлекли тело погибшего.