Жигули не пропустили грузовик: трое погибших (фото)

В Днепропетровске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе сегодня в 09.25. Неустановленный водитель автомобиля "ВАЗ 2105", в нарушение правил дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем "ЛиАЗ 10042" с полуприцепом "МАЗ 93866", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ 2105" погибли на месте происшествия, один пассажир умер в карете скорой помощи, еще двое пассажиров этого же автомобиля получили телесные повреждения. Среди пострадавших девочка 1999 года рождения.