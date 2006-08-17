Два человека отравились в колодце сероводородом

В Запорожской области двое мужчин погибли, отравившись сероводородом.

Как сообщили УНИАН в Запорожком теруправлении МЧС, трагедия произошла в водоеме у села Андреевка Бердянского района.

16 августа в 18.00 на "01" поступило сообщение о том, что на территории Андреевского сельсовета в дренажном колодце пруда обнаружены тела двух мужчин. Выехав на место происшествия, сотрудники пожарной части установили, что погибшие забрались в колодец для проведения работ и в результате высокой концентрации в нем сероводорода отравились и погибли.

Как отметили в управлении МЧС, из-за высокой концентрации сероводорода в колодце спасателям поднять тела погибших не удалось. Работы по извлечению погибших на поверхность отложены до прибытия на место ЧП водолазов спецподразделения "Дельфин", которые имеют снаряжение, позволяющее работать в подобных условиях.

Причину образования в дренажном колодце повышенной концентрации сероводорода устанавливают специалисты.