Слава российскому духу, который разбил могучую армию агрессора

Реплика

Слава боевому духу русских, который помог этому маленькому, но непокоренному народу одолеть непобедимого грузинского монстра!

Никто не надеялся, что беззащитная, крошечная Россия способна будет свергнуть могучую, вооруженную до зубов Грузию, которая давно зарилась на российские территории и ждала удобного случая, чтобы их заграбастать, а Москву сжечь.

Однако произошло чудо. Неугомонный агрессор укрощен, дезорганизован и разбит. Мощь немногочисленной, но сплочённой вокруг двух своих кормчих российской армии перевесила силу грузинского войска. Вера россиян в победу, а также мудрость их командиров привела Россию к победному концу.

Оксана Охримчук, Москва – Киев

P.S. На самом деле мне стыдно за Россию. Такого позора она не знала со времен войны в Чечне. Неужели есть серьезные политики, которые могут оправдать этот позор России перед ее собственным народом?