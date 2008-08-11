В столкновении двух Жигулей пострадали 7 человек

В Крыму во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, среди которых 5 жители России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, авария с участием двух автомобилей произошла сегодня утром на 212-м километре автодороги Джанкой-Феодосия-Керчь.

ВАЗ-2104 под управлением жителя российского города Тамбов (1987 года рождения) по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2106. После столкновения ВАЗовскую «четверку» выбросило в кювет влево по ходу движения автомобиля, а «шестерку» - в кювет по другую сторону дороги. ВАЗ-2104 сделал несколько переворотов, после чего остался лежать на крыше; ВАЗ-2106 после одного переворота встал на колеса.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ-2104 и 4 пассажира этого автомобиля (жители пгт.Фрязино Московской области РФ). «17-летний парень, 10-летний мальчик и женщины, 1963 и 1969 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в ГАИ. По вещам, находившимся в «четверке», можно определить, что люди ехали на отдых.

В «Жигулях» шестой модели пострадал водитель и пассажирка – жители Джанкойского района Крыма.

Все пострадавшие доставлены в Джанкойскую райбольницу.