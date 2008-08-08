10-летний матадор убил 60 быков

Власти города Арль на юге Франции запретили выступать 10-летнему матадору, ставшему звездой корриды в Мексике. Мишель Лагравере Пениче по прозвищу "Мичелито" выступпает на ринге с шести лет и за это время убил 60 молодых быков, сообщает сайт «Тут и там».

Во Франции Мичелито должен был принять участие в разновидности корриды, в которой быка не убивают в конце. Организаторы объяснили свое решение соображениями безопасности.

В интервью агентству France Presse Мичелито выразил сожаление по поводу отмены его выступлений: "Это как если бы ребенку, который любит футбол, запретили играть". Представители организаций, выступающих против проведения корриды и подвергающих критике участие ребенка в подобных представлениях, напротив, далеко не уверены, что коррида с участием малолетней звезды, столь же безобидна, как игры с мячом. В частности, напоминают они, ребенок весом в 30 килограмм, который выходит один на один с животным, весящим более 200 килограмм.