ДТП в Севастополе: пострадали 8 человек

В Севастополе во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера вечером на автодороге Севастополь-порт Камышова бухта водитель автобуса "Merscedes-Benz", выполняя поворот налево, не отдал преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Volkswagen", который двигался по главной дороге.

В результате столкновения оба водителя и шесть пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.