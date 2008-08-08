ДТП в Севастополе: пострадали 8 человек
13:59, 08 августа 2008Разное
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Столкнулись два автобуса
В Севастополе во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера вечером на автодороге Севастополь-порт Камышова бухта водитель автобуса "Merscedes-Benz", выполняя поворот налево, не отдал преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Volkswagen", который двигался по главной дороге.
В результате столкновения оба водителя и шесть пассажиров автобуса "Volkswagen" получили телесные повреждения.
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