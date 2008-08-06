Ялта три дня будет праздновать свое 170-летие

Жители Ялты будут отмечать 170-летие города три дня – с 8 по 10 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, для ялтинцев и гостей курорта подготовлена разнообразная развлекательная программа.

Так, 8 августа в Ялте пройдут Дни высокой моды, в которых ожидается участие российского кутюрье Вячеслава ЗАЙЦЕВА. В этот же день в городе будет показан фильм «100 лет кино в Ялте», организован фейерверк.

9 августа отслужат молебен во славу Ялты. Для маленьких горожан проведут развлекательные программы «День рождения Ялточки!» и «Акватория». В этот день на ялтинских пляжах будет организован «Праздник Нептуна», в городе пройдет парад духовых оркестров, театрализованное представление «Морская регата», праздничные концерты «Город счастливых людей» и «Ялта – 170!», шоу театра на ходулях и фаер-шоу. Помимо этого, будет организовано пиротехническое и лазерное шоу «Южная столица». Также 9 августа будут объявлены итоги конкурса-акции «7 чудес Ялты». Во время лазерного шоу в акватории морского порта планируется провести виртуальную демонстрацию семи чудес Ялты.

10 августа в Ялте будет царить спортивная атмосфера – пройдут соревнования по городошному спорту, теннисные турниры и турниры спортклубов по футболу. Вечером на городской набережной состоится фестиваль оригинального жанра «Ялта Арт-Фест».