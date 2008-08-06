В Крыму альпинисты МЧС спасли трех туристов из Москвы

В Крыму вблизи Фороса альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины спасли трех туристов из Москвы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Туристы, осуществив вчера восхождение на гору Кильсе-бурун, не смогли самостоятельно спуститься с нее и по мобильному позвонили в МЧС. В 20.54 на место прибыли альпинисты, которые с помощью специального снаряжения сняли путешественников со скалы и в 02.20 6 августа доставили в безопасное место.