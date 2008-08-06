В Крыму альпинисты МЧС спасли трех туристов из Москвы
10:28, 06 августа 2008Разное
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На гору влезли, а вниз - ...
В Крыму вблизи Фороса альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины спасли трех туристов из Москвы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.
Туристы, осуществив вчера восхождение на гору Кильсе-бурун, не смогли самостоятельно спуститься с нее и по мобильному позвонили в МЧС. В 20.54 на место прибыли альпинисты, которые с помощью специального снаряжения сняли путешественников со скалы и в 02.20 6 августа доставили в безопасное место.
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