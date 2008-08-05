Президент Азербайджана велел убрать свои портреты с улиц

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ распорядился "в кратчайшие сроки" убрать его портреты с улиц азербайджанских городов, передает во вторник агентство АПА. Такое решение И.АЛИЕВ принял накануне президентских выборов, которые состоятся 15 октября.

По словам представителя исполнительного аппарата президента Али ГАСАНОВА, "президент вообще является противником развешивания портретов. Он говорит, что хочет остаться в сердце народа благодаря своим делам, а портреты ему не нужны".

Выступая на заседании Кабинета Министров, И.АЛИЕВ также подчеркнул важность соответствия предстоящих выборов международным стандартам и дал соответствующие распоряжения городским и районным властям республики. В рамках проведения легитимных выборов президент Азербайджана особо отметил необходимость создать равные условия для агитации всем кандидатам.

Лента.ру напоминает, что президентская предвыборная кампания началась в Азербайджане 1 августа. В случае победы на выборах Ильхам АЛИЕВ, действующий президент республики, возглавляющий правящую партию Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), будет избран второй раз подряд на пятилетний срок.

Вскоре после начала предвыборной кампании от участия в выборах отказались несколько оппозиционных партий, мотивируя это неравными условиями для кандидатов и отсутствием демократии в стране.