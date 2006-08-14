Двое украинцев пострадали при падения автомобиля с моста в Венгрии

Сегодня в г. Ниредьгаза (Венгерская Республика) с моста упал автомобиль, в котором находились трое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан Украины получили ранения средней тяжести и на данное время находятся в больнице. Водитель автомашины получил необходимую медицинскую помощь и дают показания полиции.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ниредьгазе и в Департаменте консульской службы МИД Украины.