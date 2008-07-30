В столкновении скутера и "Газели" погибла девушка и двое парней (фото)

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - два парня и девушка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции, ДТП произошло в 13.20 29 июля на 125-м километре автодороги "Славянск – Донецк - Мариуполь".

По предварительным данным, водитель мопеда (скутера) "Race -50", на котором находились еще два пассажира, пытался перестроиться из правой полосы движения в левую, но не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с грузо-пассажирским автомобилем "Газель".

В результате ДТП водитель скутера и двое его пассажиров погибли на месте аварии. По факту ДТП проводится расследование.

В пресс-службе ГАИ также уточнили, что всего с начала 2008 года в области произошло 3 тыс. 751 ДТП, в результате которых 406 человек погибли и 4 тыс. 642 были травмированы.

Основной причиной аварий было грубое нарушение Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами, констатировали в пресс-службе областной ГАИ.