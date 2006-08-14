Две из восьми пострадавших в ДТП в Австрии украинок находятся в тяжелом состоянии

Двое из восьми пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Австрии граждан Украины находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 12 августа вблизи австрийского города Филлах с украинским микроавтобусом, который следовал в Италию транзитом через Австрию, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В автобусе находилось 8 человек – граждане Украины. В результате аварии все они получили ранения разной степени тяжести, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Австрия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным в полиции земли Каринтия, авария произошла из-за того, что автобус вылетел с трассы и врезался в большое дерево.

Полиция считает, что авария стала следствием "секундного сна водителя". Сам водитель не пострадал. Все пассажиры автобуса - женщины.