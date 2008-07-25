Затулин прямо в аэропорту показал, зачем приехал в Украину (фото)

Находясь на территории аэропорта «Симферополь», первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин пытался играть в теннис. Политик объяснил, что проведет прямо в аэропорту тренировочный теннисный матч со своим партнером, "раз уж он не смог поучаствовать в теннисном турнире". Однако, спустя некоторое время правоохранители попросили российского депутата вернуться в VIP-зал.

Как сообщалось, Затулин ехал на теннисный турнир "Большая шляпа", который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России и был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело относительно Затулина за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Российский депутат вылетел из Симферополя в Москву рейсом 13.20 по киевскому времени.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН