В Феодосии взорвут мину-имитатор

Феодосийский гарнизон Черноморского флота Российской Федерации готовится к празднованию Дня Военно-морского флота России 27 июля.

Как сообщили УНИАН в Службе информации и общественных связей ЧФ РФ, гости города и феодосийцы смогут осмотреть корабли и суда флота, познакомиться с образцами современного оружия. В гарнизоне пройдут спортивные состязания.

«Флотские минеры покажут учебно-боевой элемент - подрыв мины-имитатора, а экипажи судов соединения проведут учение по борьбе за живучесть», говорится в сообщении.