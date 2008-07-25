В Феодосии взорвут мину-имитатор
12:43, 25 июля 2008Разное
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Гарнизон ЧФ РФ готовится к празднованию
Феодосийский гарнизон Черноморского флота Российской Федерации готовится к празднованию Дня Военно-морского флота России 27 июля.
Как сообщили УНИАН в Службе информации и общественных связей ЧФ РФ, гости города и феодосийцы смогут осмотреть корабли и суда флота, познакомиться с образцами современного оружия. В гарнизоне пройдут спортивные состязания.
«Флотские минеры покажут учебно-боевой элемент - подрыв мины-имитатора, а экипажи судов соединения проведут учение по борьбе за живучесть», говорится в сообщении.
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