В Крыму автобус с туристами из Беларуси врезался в дерево

В Крыму произошла авария с участием автобуса с туристами из Беларуси, в результате которой травмирован водитель 1968 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария произошла сегодня на 8 км автодороги Грушевка-Судак.

По предварительной информации, у автобуса марки «Неоплан» на затяжном спуске отказали тормоза. В автобусе находилось 26 пассажиров и 2 водителя - все граждане Республики Беларусь.

По данным МЧС, водителю удалось вырулить в улавливающий тупик, автобус врезался в дерево и, слегка накренившись, остановился.

Водитель госпитализирован в городскую больницу Судака с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана лица».

«В настоящее время все пассажиры автобуса доставлены к местам своего отдыха», - отметили в МЧС.