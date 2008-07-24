ГНАУ ввела в действие Унифицированный формат транспортного сообщения

Государственная налоговая администрация Украины своим приказом от 22 июля 2008 г. утвердила и ввела в действие Унифицированный формат транспортного сообщения при взаимодействии плательщиков налогов и налоговых органов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

По информации пресс-службы, Унифицированный формат транспортного сообщения был введен во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины №262-р от 06.02.08 «О мерах по усовершенствованию системы администрирования налога на добавленную стоимость».

Унифицированный формат транспортного сообщения поддерживает все действующие типы электронных документов: налоговая отчетность (декларация) налогоплательщика, квитанция о доставке файла налоговой отчетности в орган ГНС Украины, сообщение о приеме налоговой отчетности органом ГНС, информационная выписка о состоянии расчетов с бюджетом и др.