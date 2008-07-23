Радовану Караджичу вернули прежний вид (фото)

Лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу вернули прежний внешний вид. Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката Караджича, арестованный постригся и сбрил бороду, позволявшую ему оставаться неузнаваемым 12 лет.

Напомним, что бывший президент Республики Сербской по официальной версии был арестован в понедельник 21 июля. По словам адвоката арестованного, его подзащитного задержали вечером пятницы, 18 июля. Точные обстоятельства операции до сих пор неизвестны.

Как выяснилось, до ареста Радован Караджич жил и работал в Белграде под вымышленным именем. Он отрастил длинные волосы и бороду. С документами на имя Драгана Дабича он вел медицинскую практику, писал статьи в журналы и свободно передвигался по стране.