Российский миллиардер построил лучшую в мире яхту (фото)

Российский миллиардер Андрей Мельниченко стал обладателем уникальной яхты, способной разрезать арктические льды и пересекать Атлантику менее чем за семь дней, пишет газета "Санди таймс" .

Название яхты предельно лаконично - "А" - и отражает любовь бизнесмена к своей супруге, бывшей обладательнице титула "Мисс Югославия" Александре (Сандре Николич).

По дизайну уникальная яхта стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов напоминает одновременно военный корабль времен Первой мировой войны и подводную лодку. Острая как бритва носовая часть корабля, открывающиеся как раковины отсеки для скоростных катеров, гладкий корпус, защищающий от атаки пиратов - все это плоды фантазии знаменитого французского дизайнера Филиппа Старка.

"Технологически это наиболее совершенная частная яхта в мире с принципиально новым дизайном, который позволяет ей идти на 25 узлах, не образуя волн, первый образец подобного дизайна морских яхт", - заявил представитель Мельниченко.

На яхте установлена система управления, разработанная компанией Rolls-Royce, - именно она позволяет кораблю двигаться с невиданной для частных яхт скоростью.

Внутренний облик яхты по роскоши не уступает внешнему: окна от пола до потолка, мраморные полы в ванной комнате, лифт, спортзал, в столовой стол на 16 человек, серебряные украшения на стенах и вертолетная площадка на палубе. Пол одного из трех бассейнов абсолютно прозрачный, так что плавающих в нем смогут увидеть те, кто будет танцевать в дискотечном зале этажом ниже.

На яхте предусмотрены шесть гостевых апартаментов, и достаточно места для 37 человек экипажа и пятерых личных помощников Мельниченко.

Работы по сооружению судна, вес которого составляет около 6 тысяч тонн, велись более чем пять лет, однако по требованию Мельниченко, информация о строительстве "А" все эти годы оставалась строго засекреченной.

Мельниченко в светских кругах известен тем, что не привык экономить на развлечениях, напоминает РИА "Новости". За исполнение двух песен на его свадьбе на Лазурном берегу в 2005 году Кристина Агилера получила около трех миллионов долларов, а за концерт на праздновании 30-летия его жены Александры Дженнифер Лопес заработала около миллиона.

Появление "А" могло стать серьезным ударом для Романа Абрамовича, владельца нескольких яхт супер-класса, в том числе яхты "Пелорус" стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов, считавшейся самой дорогой в мире частной яхтой.

Однако, Абрамович не собирается упускать пальму первенства. Он уже заказал новую яхту за 240 миллионов фунтов. "The Eclipse" будет оснащена пуленепробиваемыми стеклами и системой обнаружения ракет. Она станет не только самой дорогой, но и самой длинной частной яхтой в мире - ее длина составит 183,9 метра (на 66 метров больше, чем "А"), а вес - 13 тысяч тонн.

Помимо российских любителей яхт, среди их поклонников числятся один из основателей компании "Майкрософт" Пол Аллен, владеющий яхтой "Octopus" стоимостью 126 миллионов фунтов, и бизнесмен Мохаммед аль-Файед, которому принадлежит "недорогая" яхта "Sokar" стоимостью 17 миллионов фунтов.

Андрей Мельниченко, родился 8 марта 1972 г. в Гомеле (Белоруссия), учился на физическом факультете МГУ и Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова. В разное время был президентом Группы МДМ, членом Советов директоров РАО ЕЭС России, Трубной металлургической компании. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2007 года по настоящее время - председатель совета директоров компании Еврохим и член Совета директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)

По версии журнала Forbes от 8 марта 2007 личное состояние оценивается в $6,2 млрд.