Черновецкий вернул эвакуаторы

В Киеве сегодня во второй половине дня возобновлена эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киевской городской государственной администрации.

“Все вернулось. Мы за это боролись. Боролись словом – это важно. Мы доносили до населения, что это необходимо. И нас поддерживали”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, возобновление работы эвакуаторов позволит увеличить пропускную способность улиц на 20%.

Мэр Киева также сообщил, что стоимость работы эвакуаторов не изменилась. “Это будет недешево. Потому что это в основном – буржуазия. Пусть они платят средства в бюджет Киева. Единственное, что мы изменили – теперь все это будет делаться по квитанции. Кроме того, мы будем устанавливать такие приборы, при помощи которых мы сможем видеть все, что происходит на стоянке”, - отметил он.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации также сообщили, что сотрудники ГАИ будут помогать работе эвакуаторов. Особое внимание будет направлено на полосы для общественного транспорта, ведь основной задачей является обеспечение беспрепятственной и регулярной работы транспорта, которым пользуется большинство киевлян.

Сейчас, согласно сообщению пресс-службы, к работе подготовлено 28 эвакуаторов, однако их количество планируется увеличить до 50 единиц.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 15 июля заявил, что милиция разработала новый порядок изъятия машин эвакуаторами. Он будет предусматривать, что, во-первых, изымать могут автомобили только тех владельцев, которые не подошли к своему автотранспорту в начале изъятия. Во-вторых, на месте изъятого автомобиля будет оставаться письменное сообщение, где он (автомобиль – УНИАН) находится и по каким контактным телефонам и где именно его нужно искать, чтобы никто не подозревал, что автомобиль похищен.

Также силы внутренней безопасности МВД будут очень тщательным образом контролировать и работников, которые будут выполнять соответствующие действия по изъятию автомобилей.