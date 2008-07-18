На Балтике поставили памятник шпротам (фото)

В городе Мамоново Калининградской области установлен памятник шпротам. Он представляет собой установленную на столике медную консервную банку, из которой выпрыгивают шпроты, причем одна из них - в короне.

По словам главы муниципального образования Олега Шлыка, который был инициатором установки памятника, подобная достопримечательность поможет привлечь в город туристов, а также символизирует высокое качество российской рыбной продукции. Шлык отметил, что в городе с 1949 года действует рыбоконсервный комбинат, а потому Мамоново можно считать родиной российских шпрот, передает РИА Новости.

Впервые с инициативой установки памятника шпротам градоначальник выступил два года назад. Тогда предполагалось, что консервная банка будет изготовлена из бронзы, а ее диаметр составит полтора метра. Сбоку банки должна была располагаться надпись "изготовлено в России, на Мамоновском рыбоконсервном комбинате", что, по мнению Шлыка, должно было развенчать стереотип, что главным производителем шпрот является Латвия.

Стоимость памятника составила 500 тысяч рублей. Его автором стал местный скульптор Федор Мороз, работы которого установлены также в Калининграде и курортном городе Светлогорске.

Мамоново находится рядом с побережьем Калининградского залива Балтийского моря, примерно в 50 километрах от Калининграда рядом с польской границей. До 1947 года город носил немецкое название Хайлигенбайль.