Тимошенко обещает позаботиться о легкой промышленности (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко знакомится с производством тканей на предприятии ОАО “Тернопольское объединение “Текстерно” в Тернополе, 17 июля.

В рамках однодневной рабочей поездки главы правительства в Тернопольской области состоялось совещание о состоянии и перспективах развития легкой промышленности Украины, на которой присутствовали руководители предприятий этой отрасли.

Премьер пообещала, что правительство в течение недели разработает план первоочередных мер по улучшению состояния легкой промышленности страны.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН