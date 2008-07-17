Тимошенко обещает позаботиться о легкой промышленности (фоторепортаж)
22:09, 17 июля 2008Разное
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Глава правительства ездила в Тернополь
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко знакомится с производством тканей на предприятии ОАО “Тернопольское объединение “Текстерно” в Тернополе, 17 июля.
В рамках однодневной рабочей поездки главы правительства в Тернопольской области состоялось совещание о состоянии и перспективах развития легкой промышленности Украины, на которой присутствовали руководители предприятий этой отрасли.
Премьер пообещала, что правительство в течение недели разработает план первоочередных мер по улучшению состояния легкой промышленности страны.
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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