Волынские крестьяне встали на защиту своего молока

Крестьяне Волыни пикетировали областную госадминистрацию, требуя повысить закупочные цены на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете приняли участие жители Локачинского, Луцкого и Рожищенского районов. В знак протеста против низких закупочных цен на молоко и нежелание молокоперерабатывающих предприятий ее повышать они один день не сдавали молоко переработчикам.

Председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК и его первый заместитель Виталий ЗАРЕМБА вышли к пикетчикам. Во время переговоров выяснилось, что крестьяне и заготовители не заключают договоров на длительный срок с четко фиксированной ценой на молоко. Кроме того, соглашения преимущественно подписываются задним числом, поэтому крестьянам неизвестно, какую сумму они получат в конце месяца.

Глава облгосадминистрации выразил поддержку волынским крестьянам, однако отметил, что власть не может вмешиваться в частный бизнес. "Власть не может вмешиваться в деятельность частных предприятий. Все, что в рамках наших полномочий - мы сделаем", – пообещал Н.РОМАНЮК.

Он посоветовал сельхозпроизводителям обязательно заключать договоры об условиях заготовки молока, в которых определять постоянную цену на определенный период. Также председатель ОГА предложил провести специальное совещание с участием представителей молокоперерабатывающих предприятий и сельхозпроизводителей. Н.РОМАНЮК попросил крестьян к этому совещанию подготовить обоснованные предложения, которые после обсуждения лягут в основу будущих соглашений.