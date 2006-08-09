В США объявлена главная причина эпидемии ожирения

По данным американских ученых, основной причиной эпидемии ожирения, захлестнувшей США в последние десятилетия, является рост продаж сладких газированных напитков.

Около трети всех углеводов в диете среднестатистического американца приходится на различные заменители сахара, половину из которых потребитель получает из газированных напитков, отмечают ученые. В то же время, каждая дополнительная банка сладкой газировки в день может привести к увеличению веса на 15 фунтов (6.8 кг) в течение года, предупреждают они.

Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, выполнено при поддержке American Heart Association. По словам координатора исследовательского проекта доктора Фрэнка Ху (Frank Hu), выводы авторов публикации основываются на обстоятельном обзоре данных 30 научных работ, посвященных проблемам питания в США, изданных в течение последних 40 лет.

«Мы попытались рассмотреть происходящее в целом, не доверяя отдельным исследованиям», - отмечает Фрэнк Ху, добавляя, что полученная картина подтверждает оправданность предпринимаемых в последнее время усилий по ограничению рекламы и распространения сладких газированных напитков в США.

Основным подсластителем, входящим в состав большинства прохладительных напитков, является кукурузный сироп, в избытке содержащий фруктозу. В отличие от глюкозы, этот моносахарид не способен стимулировать выработку организмом инсулина, участвующего в метаболизме углеводов, и кроме того, подавляет выработку лептина, ответственного за чувство насыщения.

Сразу после публикации нового исследования Американская ассоциация производителей напитков поспешила упрекнуть его авторов в недобросовестности и предвзятости.

Лента.ру