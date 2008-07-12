В Днепропетровске перевернулся автобус с 36 пассажирами

В субботу в 15.25 в Днепропетровске автобус "Mitsubishi", в котором находились 39 человек, из них - 36 пассажиров, двигаясь по маршруту Кривой Рог - Днепропетровск, съехал на обочину и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпел 21 человек. Потерпевшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в медицинские заведения города.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.