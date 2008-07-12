В Днепропетровске перевернулся автобус с 36 пассажирами
10:46, 12 июля 2008Разное
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21 человек оказались в больнице
В субботу в 15.25 в Днепропетровске автобус "Mitsubishi", в котором находились 39 человек, из них - 36 пассажиров, двигаясь по маршруту Кривой Рог - Днепропетровск, съехал на обочину и перевернулся.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия потерпел 21 человек. Потерпевшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в медицинские заведения города.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
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