На родине Гитлера демонтировали статую Афродиты
05:19, 12 июля 2008Разное
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Чтобы ничего лишнего на напоминала
В австрийском г.Линце демонтирована статуя Афродиты, более 60 лет простоявшая в одном из парков. Поводом стал известие о том, что скульптура - подарок вождя нацистов Адольфа Гитлера.
По словам представителей власти, задуматься о прошлом статуи их заставила надпись, сделанная неизвестным на поверхности монумента - "Подарок Адольфа Гитлера". Историки углубились в архивы и выяснили, что это действительно так, передает Associated Press.
Бронзовая статуя Афродиты находилась с 1942 г. в парке Линца - столице федеральной земле Верхняя Австрия, где родился Гитлер.
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