На родине Гитлера демонтировали статую Афродиты

В австрийском г.Линце демонтирована статуя Афродиты, более 60 лет простоявшая в одном из парков. Поводом стал известие о том, что скульптура - подарок вождя нацистов Адольфа Гитлера.

По словам представителей власти, задуматься о прошлом статуи их заставила надпись, сделанная неизвестным на поверхности монумента - "Подарок Адольфа Гитлера". Историки углубились в архивы и выяснили, что это действительно так, передает Associated Press.

Бронзовая статуя Афродиты находилась с 1942 г. в парке Линца - столице федеральной земле Верхняя Австрия, где родился Гитлер.