Число жертв взрыва на киевском предприятии увеличилось до 4 человек
17:54, 11 июля 2008Разное
1339 0
Специалисты выясняют причины
Количество жертв взрыва кислородного баллона на предприятии «Укрвторчермет» в Киеве увеличилось до 4 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.
Как сообщал УНИАН, по предварительнім данным, кислородный баллон (40 литров) взорвался на предприятии сегодня при проведении газорезательных работ. Этот взрыв привел к взрыву еще двух таких же баллонов. Два человека погибли на месте происшествия (работники этого предприятия, 1982 и 1986 гг. рождения), еще пятеро пострадали.
Окончательные причины взрыва и детали инцидента выясняют специалисты на месте трагедии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter