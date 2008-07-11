Число жертв взрыва на киевском предприятии увеличилось до 4 человек

Количество жертв взрыва кислородного баллона на предприятии «Укрвторчермет» в Киеве увеличилось до 4 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Как сообщал УНИАН, по предварительнім данным, кислородный баллон (40 литров) взорвался на предприятии сегодня при проведении газорезательных работ. Этот взрыв привел к взрыву еще двух таких же баллонов. Два человека погибли на месте происшествия (работники этого предприятия, 1982 и 1986 гг. рождения), еще пятеро пострадали.

Окончательные причины взрыва и детали инцидента выясняют специалисты на месте трагедии.