В Николаеве от неизвестных укусов погибла собака

В Николаеве на территории городского парка от неизвестных укусов погибла беспризорная собака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Николаевской области, 7 августа в 11:00 от директора парка им. Петровского города Николаева в службу спасения „01” поступила информация, что на территории парка по неизвестным причинам погибла беспризорная собака.

По словам начальника охраны парка, собака зашла в кусты, через несколько минут выбежала оттуда и стала скулить. Спустя несколько минут животное умерло.

На место, для установления причины гибели животного, прибыли сотрудники ГУ МЧС Украины в Николаевской области, а также представители местного зоопарка и ветеринарной службы. При осмотре места происшествия, следов ядовитых веществ и отравленных животных выявлено не было.

При проведении лабораторного обследования собаки были выявлены многочисленные точечные укусы в ротовой полости, на морде и возле глаз. Окончательная причина смерти животного устанавливается.