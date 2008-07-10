Выкупленные у пиратов украинские моряки опять остались без воды и еды

Судно «Леманн Тимбер», с целью избежания повторного захвата пиратами, продолжает максимально отдаляться от сомалийского побережья в направлении порта Салала (Султанат Оман).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию, полученную Департаментом консульской службы в телефонном режиме от капитана судна Валентина БАРТАШОВА.

В данное время судно находится на расстоянии более 200 миль от сомалийской территории.

По словам В.БАРТАШОВА, движение судна осложнено из-за неблагоприятных погодных условий По оценке капитана, при таких погодных условиях и учитывая низкую скорость передвижения, судно прибудет в порт Салала не раньше 13 июля.

Капитан сообщил также, что из-за сильного шторма попытки подойти к судну, доставившему продукты питания и питьевую воду, не дали положительных результатов. В этой связи капитан принял решение о немедленном выходе из опасной зоны в направлении Султаната Оман.

Капитан попросил по прибытии судна в оманский порт оказать помощь в организации питания членов экипажа, их медицинского обследования и медико-психологической реабилитации, а также предоставить морякам верхнюю одежду, поскольку, кроме комбинезонов, они больше ничего не имеют. В порту прибытия судна граждан Украины - членов экипажа встретит консул Украины в Саудовской Аравии.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз “Леманн Тимбер” был захвачен сомалийскими пиратами в Аденском заливе 28 мая. На борту судна находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также было четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа.